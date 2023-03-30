Последствия инцидента с дроном: США стало трудно собирать разведданные вблизи зоны спецоперации

CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после крушения дрона MQ-9 Reaper
Изменение траектории полетов американских разведывательных дронов привело к тому, что США стало сложнее собирать необходимые разведданные вблизи зоны спецоперации. Решение "отодвинуть" маршрут на 64 км от границы Украины Вашингтон принял после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море 14 марта.
После инцидента с дроном MQ-9 Reaper в Черном море США пришлось изменить маршруты следования своих беспилотников в этом регионе. Это в свою очередь ограничило возможности Соединенных Штатов в сборе разведданных, связанных с проведением спецоперации на Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.
Другой неназванный американский чиновник заявил, что, изменяя маршруты полетов дронов, Белый дом пытается избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя есть "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на вопрос о скорректированных полетах беспилотников над Черным морем.
Инцидент с американским дроном произошел утром 14 марта в районе Крымского полуострова. MQ-9 Reaper летел в направлении России с выключенным транспондером. Вместе с тем он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.
После того, как ВС РФ обнаружили беспилотник, в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО. В Минобороны отметили, что дрон потерял управление из-за резкого маневра и упал в воду.
Российские истребители, которые его сопровождали, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, рассказали в оборонном ведомстве РФ. Пилотов представили к награде. Глава МО РФ Сергей Шойгу вручил им ордена Мужества.
У США другая версия. Американские военные утверждают, что два российских Су-27 перехватили MQ-9, совершая опасные маневры сближения. В Вашингтоне уверены, что беспилотник потерпел крушение из-за того, что один из истребителей задел его пропеллер.
Россию также обвинили в неэкологичности из-за якобы сброса топлива на дрон и из-за его крушения в Черное море. "Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на такие высказывания.
В "Ростехе" тем временем заявили, что обломки американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для специалистов оборонной промышленности России.
"Любую находку такого порядка следует разобрать и изучить до последнего болта", - сказали ТАСС в госкорпорации, подчеркнув, что вся трофейная техника тщательно изучается.
"Во-первых, не вдаваясь в детали, скажу, что мы предприняли шаги для защиты информации на борту судна, во-вторых, остатки находятся на очень большой глубине", - пояснил он.
Ангелина Мильченко