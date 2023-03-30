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Газета.ru

Последствия инцидента с дроном: США стало трудно собирать разведданные вблизи зоны спецоперации

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Американский дрон MQ-9 Reaper
Американский дрон MQ-9 Reaper.
Источник изображения: Reuters

CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после крушения дрона MQ-9 Reaper

Изменение траектории полетов американских разведывательных дронов привело к тому, что США стало сложнее собирать необходимые разведданные вблизи зоны спецоперации. Решение "отодвинуть" маршрут на 64 км от границы Украины Вашингтон принял после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море 14 марта.

После инцидента с дроном MQ-9 Reaper в Черном море США пришлось изменить маршруты следования своих беспилотников в этом регионе. Это в свою очередь ограничило возможности Соединенных Штатов в сборе разведданных, связанных с проведением спецоперации на Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Другой неназванный американский чиновник заявил, что, изменяя маршруты полетов дронов, Белый дом пытается избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя есть "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.

Как сообщает телеканал, США продолжат полеты в международном воздушном пространстве, но они будут проходить на расстоянии 64 км от границы Украины, а не 19 км, как это было до падения MQ-9 Reaper.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на вопрос о скорректированных полетах беспилотников над Черным морем.

Инцидент с американским дроном произошел утром 14 марта в районе Крымского полуострова. MQ-9 Reaper летел в направлении России с выключенным транспондером. Вместе с тем он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.

После того, как ВС РФ обнаружили беспилотник, в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО. В Минобороны отметили, что дрон потерял управление из-за резкого маневра и упал в воду.

Российские истребители, которые его сопровождали, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, рассказали в оборонном ведомстве РФ. Пилотов представили к награде. Глава МО РФ Сергей Шойгу вручил им ордена Мужества.

У США другая версия. Американские военные утверждают, что два российских Су-27 перехватили MQ-9, совершая опасные маневры сближения. В Вашингтоне уверены, что беспилотник потерпел крушение из-за того, что один из истребителей задел его пропеллер.

Россию также обвинили в неэкологичности из-за якобы сброса топлива на дрон и из-за его крушения в Черное море. "Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на такие высказывания.

В "Ростехе" тем временем заявили, что обломки американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для специалистов оборонной промышленности России.

"Любую находку такого порядка следует разобрать и изучить до последнего болта", - сказали ТАСС в госкорпорации, подчеркнув, что вся трофейная техника тщательно изучается.

В США утверждают, что никакой ценной информации Россия не получит, изучая обломки устройства. Об этом заявил спустя два дня после ЧП пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Во-первых, не вдаваясь в детали, скажу, что мы предприняли шаги для защиты информации на борту судна, во-вторых, остатки находятся на очень большой глубине", - пояснил он.


Ангелина Мильченко

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