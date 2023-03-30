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Союз машиностроителей России

На расширенном заседании бюро СоюзМаш и Лиги содействия оборонным предприятиям подвели итоги работы за 2022 год

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Заседание
Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Источник изображения: Союз машиностроителей России

На расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям 27 марта подвели итоги деятельности в 2022 году и обсудили важнейшие задачи, стоящие перед промышленностью в условиях СВО.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, члены Бюро и Лиги – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, депутаты Государственной Думы, главы регионов, председатели российских профсоюзов и другие представители министерств, ведомств и организаций.

Сергей Чемезов, открывая заседание, отметил, что острая фаза кризисных явлений пройдена. «Прошлый год доказал высокую устойчивость отечественной экономики. Это явилось следствием целенаправленной стратегии действий, определенной Президентом России», - заявил глава СоюзМаш.


Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Источник: Союз машиностроителей России

По его словам, инициативы и проекты Союза и Лиги были направлены на укрепление отечественной промышленности, повышение боеспособности войск, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики.

Владимир Гутенев проинформировал о новой площадке - рабочей группе по вопросам СВО Андрея Турчака, в рамках которой разрабатываются законодательные инициативы, направленные на мобилизационную подготовку экономики.

Уже два доклада с предложениями Рабочей группы направлены Президенту России. В них вошли предложения по повышению эффективности производства вооружения и военной техники, изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие расширение полномочий генеральных конструкторов по выбору материалов и комплектующих, системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях ее исследования и принятия соответствующих решений ответного характера и другие.

В рамках обсуждения вопроса обеспечения кадрами Валерий Фальков сообщил, что работа по трансформации системы высшего образования проводится в соответствии с потребностями рынка труда, социально-экономическими запросами и геополитическими условиями.

«Перед нами стоят важные задачи по обновлению образовательных процессов и их адаптации к текущим реалиям. В этой связи действующий перечень специальностей и направлений подготовки нуждается в трансформации. Очевидно, что экономика достаточно серьезно изменилась, и назрели соответствующие коррективы. От Союза машиностроителей и Госкорпорации Ростех поступает большое количество предложений по формированию этого перечня с учетом потребностей рынка. И мы эту работу сейчас организуем», - подчеркнул министр.

Также в Министерство науки и высшего образования РФ прорабатывается вопрос введения основного базового обучения взамен бакалавриата и специалитета, длительность подготовки будет варьироваться от 4 до 6 лет в зависимости от сложности обретаемой профессии.


Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Источник: Союз машиностроителей России

Председатель Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков озвучил итоги работы ЭС и подчеркнул важность принятия предложенных на заседаниях мер поддержки для финансовой устойчивости организаций ОПК.

«Итогом работы нашего Экспертного совета в 2022 году стало представление в Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле проектов нормативно-правовых актов по темам, которые мы считаем самыми приоритетными. В первую очередь, это вопросы, касающиеся ценообразования в ГОЗ, развития НИОКР и обеспечения финансовой устойчивости предприятий ОПК. Отдельное заседание Совета мы организовали по теме кадрового обеспечения отрасли - все материалы и результаты также направили на проработку в комитет», - рассказал Петр Фрадков.

Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника»), член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, куратор Томского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Сахненко доложил о работе предприятий-производителей электронной компонентной базы. Он предложил пересмотреть сроки заключения контрактов на долгосрочную поставку ЭКБ, что благоприятно скажется на стратегическом планировании и производственной загрузке предприятий.

«Сегодня доля таких контрактов с организациями-исполнителями ГОЗ составляет не более 10 % от заключенных. Данная ситуация не способствует качественному формированию производственных планов организаций-изготовителей ЭКБ. При наличии долгосрочных контрактов изготовители сократят сроки поставок ЭКБ за счет заблаговременной закупки материалов и промышленной химии», - резюмировал Сергей Сахненко.

Член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов акцентировал внимание на восполнении кадрового дефицита на предприятиях ОПК.

«Решением может стать создание в регионах на базе крупных профессионально-технических учебных заведений производственных Центров по подготовке и переподготовке именно рабочих кадров»,- подчеркнул глава КТРВ.

Член Бюро Союза машиностроителей России, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов считает, что для развития инженерных компетенций в России и достижения технологического суверенитета необходимо пересмотреть механизм предоставления преференций предприятиям. По его словам, количество льгот должно напрямую зависеть от уровня локализации производства.


Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Источник: Союз машиностроителей России

Помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Юлия Воронова выступила с докладом о благотворительной акции «Всегда рядом». Добровольными пожертвованиями от промышленных компаний России и частными взносами удалось собрать около полумиллиарда рублей. На них закуплено и передано тысячи тонн помощи в виде товаров первой необходимости и спецоборудования вынужденным переселенцам из Донбасса, проживающим в ПВР, а также нуждающимся непосредственно на территории республик.

В завершение мероприятия Владимир Гутенев ознакомил присутствующих с ротацией руководителей Алтайского, Амурского, Крымского, Курского, Мурманского, Приморского, Севастопольского, Челябинского РО, а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, также проинформировал о создании реготделения в Ямало-Ненецком АО.

Также в рамках заседания Бюро состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги.

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