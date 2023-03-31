Экс-премьер Италии считает, что правительство страны слишком "задавлено" НАТО

По словам Джузеппе Конте, "нет ничего естественного в отправке оружия" Украине

РИМ, 29 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что правительство страны "задавлено" НАТО в вопросах поставки оружия на Украину.

"Нет ничего естественного в отправке оружия. Это правительство задавлено НАТО <...>. Итальянцам нужна защита совсем другого типа", - приводит его слова в среду агентство ANSA.

"Скажите уже итальянцам, где конец этой военной эскалации", - добавил он.

Эта реплика лидера оппозиционного "Движения "5 звезд" прозвучала после ответов министра обороны Гуидо Крозетто на вопросы парламентариев. В частности, глава ведомства заявил, что "горд, что украинские военные проходят подготовку в Италии". Таким образом, министр признал, что украинские военные учатся использованию ЗРК SAMP-T, о чем ранее сообщали итальянские СМИ. Крозетто напомнил, что данный комплекс поставлен Киеву совместно с Францией и служит "для защиты, а не нападения". "Такие сложные системы требуют подготовки, и я уверен, что справедливо тренировать военных", - сказал министр.

После одобрения в начале марта и декабре прошлого года соответствующих резолюций в парламенте Италия поставила оружие Киеву в рамках шести межведомственных пакетов, содержание которых засекречено. Однако известно о передаче по крайней мере одной установки SAMP-T. "Движение "5 звезд" давно выступает против новых поставок оружия на Украину. В частности, позиция партии, входившей в правящую коалицию предыдущего правительства во главе с Марио Драги, косвенно послужила причиной политического кризиса, повлекшего отставку премьера и последующие досрочные парламентские выборы, на которых победу одержала правоцентристская коалиция.