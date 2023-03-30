Эрдоган выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса

Стамбул. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз выразил надежду на завершение конфликта между РФ и Украиной за столом переговоров, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Анкара хочет подтолкнуть Москву и Киев завершить военные действия с миром за столом переговоров", - пишет агентство. Эрдоган заявил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак.

Новак в свою очередь приветствовала роль Турции в черноморской зерновой инициативе и призвала Россию и Украину к немедленному прекращению огня.