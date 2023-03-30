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Интерфакс-АВН

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против РФ

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

При этом Берн оставил за собой возможность вводить некоторые исключения из санкционного режима

Париж. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС 10-й пакет санкций против России, сообщается на сайте правительства.

"Федеральный совет ввел новые ограничения против России, приняв меры, недавно принятые ЕС в рамках 10-го пакета санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что швейцарские меры вступают в силу с 20:00 по местному времени (21:00 мск) 29 марта.

В частности, указано в сообщении, речь идет о запрете для граждан РФ занимать посты в ведомствах, управляющих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии, а также об ужесточении мер контроля и ограничений в отношении, в том числе, товаров двойного назначения.

При этом, власти Швейцарии "создали возможность разрешать предоставление активов или экономических ресурсов физлицу или юрлицу, компании или организации, которые находятся под санкциями, если этого требует защита интересов Швейцарии".

25 февраля ЕС принял пакет санкций, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА.

В целях "гарантии эффективности введенных запретов на замороженные авуары" ЕС также решил предписать "обязательства более детальных деклараций о принадлежащих внесенным в список лицам и организациям фондах и экономических ресурсах, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень". Помимо того, Совет ЕС ввел новые обязательства "сообщать информацию государствам-членам и Европейской комиссии об иммобилизированных резервах и активах Центрального банка России".

Пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности. Совет также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком". Кроме того, ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

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Страны
Россия
Швейцария
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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