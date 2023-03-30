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Американский Humvee застрял в песке на учениях

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Армейский внедорожник HUMVEE
Армейский внедорожник HUMVEE.
Источник изображения: amgeneral.com

Американский бронеавтомобиль Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), который задействовали в учениях десанта США и Южной Кореи, застрял в песке на побережье. Военным пришлось толкать машину, передает РИА Новости.

Отмечается, что журналистам показали один день из активной части совместных тактических учений десанта, которая проходила в 272 километрах к юго-востоку от Сеула, в Пхохане и его окрестностях, с 27 по 29 марта. Маневры стали кульминацией учений Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.

Военные, которые вышли с островов Токто и Макин, высадились на берег в Пхохане. Южнокорейские бойцы использовали амфибии KAAV, а американцы прибыли на десантных катерах на воздушной подушке LCAC, с которых на берег выгрузилось несколько Humvee. Одна из машин с трудом передвигалась по пляжу, а затем увязла в песке.

В учениях задействовали около 650 военных, 30 кораблей, около 70 самолетов, включая F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache и около 50 десантных амфибий.

Ранее Минобороны России показало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне проведения специальной военной операции. Экипаж нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины при помощи пушки машины.

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