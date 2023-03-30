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РИА Новости

Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев на Казанском пороховом заводе оценил обеспечение ВС России средствами поражения

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами и другими современными средствами поражения, а также обсудил с губернаторами набор на военную службу по контракту.

"В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту", - написал Медведев.

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