Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами

Медведев на Казанском пороховом заводе оценил обеспечение ВС России средствами поражения

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами и другими современными средствами поражения, а также обсудил с губернаторами набор на военную службу по контракту.

"В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту", - написал Медведев.