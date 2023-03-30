На Луне появятся свои аналоги Starlink и GPS, но не от SpaceX

Исследовательский зонд Lunar Trailblaser должен отправиться к Луне в 2023 году при помощи ракеты Falcon 9. Но поскольку он будет идти попутной нагрузкой к основной миссии IM-2, которая задерживается, точная дата его запуска пока неизвестна. В основе Lunar Trailblaizer то же спутниковое шасси (база аппарата — двигатели, топливная и энергетическая системы, бортовая электроника, аппаратура связи), что и будет лежать в основе спутников проекта Parsec.

Следующие два десятилетия обещают настоящий бум полетов к естественному спутнику Земли. Все эти миссии потребуют надежной инфраструктуры для ориентирования в пространстве и на лунной поверхности, а также передачи данных. Компания Lockheed Martin собирается заработать на таких многообещающих потребностях: она зарегистрировала «дочку», которая займется созданием решений, аналогичных земным спутниковому интернету и навигации.

За всю историю освоения космоса человечество отправило к Луне порядка 130 миссий, из которых 16 — в 2022 году. Такого роста числа полетов не было никогда, и он обещает только продолжаться. До конца 2030 года в общей сложности запланировано свыше полусотни лунных миссий, значительная часть из которых уже получила финансирование и находится в активной разработке (либо вовсе практически готовы). Иными словами, в течение ближайших десятилетий Луна станет очень оживленной.

Каждый запускаемый аппарат — будь то пилотируемый или беспилотный — должен иметь возможность ориентироваться в пространстве и связываться с Центром управления полетами. И в каждом случае эти задачи решаются пусть и типовыми способами, но немного по-разному. Вдобавок наземная инфраструктура стоит дорого: даже при своих огромных ресурсах NASA с партнерами не может поддерживать непрерывную связь с каждой функционирующей миссией. Мощных станций связи Deep Space Network всего три, и их ресурсы ограничены.

Наконец, существует проблема связи с аппаратами, которые находятся вне прямой видимости. Например, размещенными на обратной стороне Луны или ее полюсах. Конечно, можно отправлять миссии в компании со спутниками-ретрансляторами и размещать их на высоких орбитах или в точках Лагранжа, но это, опять же, затратно. Некоторые частные космические компании предложили свою помощь по запуску специализированных аппаратов для оказания услуг связи. Эти проекты выглядят многообещающе, однако критически зависят от поддержи других участников «новой космической гонки» и государственных игроков вроде NASA.

Как пишет портал SpaceNews, в игру вступил один из наиболее опытных и богатых на собственные ресурсы представителей аэрокосмической отрасли — Lockheed Martin. Во вторник, 28 марта, компания объявила о создании дочернего подразделения Crescent Space Services, которое запустит проект Parsec. Это спутниковая сеть связи и навигации, построенная на малых спутниках. Запуск первой пары ожидается в 2025 году, после тестирования и «обкатки» сервиса на первых клиентах, «созвездие» могут расширить.

Для оказания запланированных услуг в минимальном объеме необходим лишь один аппарат, но два дадут больше возможностей и, что главное, надежность. Пользователи Parsec получат инструментарий для двухсторонней передачи данных, навигации на поверхности Луны и орбите вокруг нее, а также сервис планирования миссии. Технические детали вроде пропускной способности сети и точности позиционирования пока не раскрывают. Но Crescent Space Services уже подала заявку на одобрение сервиса в Федеральную комиссию по связи США (FCC), так что некоторые подробности о Parsec мы узнаем довольно скоро. Как только ведомство зарегистрирует и опубликует документацию.

Главное конкурентное преимущество Lockheed Martin на новом поприще — готовность технологий. Компания будет делать аппараты группировки Parsec на уже хорошо отработанном «железе». В качестве спутникового шасси выбрана платформа Curio, которую разрабатывали для миссий NASA Janus и Lunar Trailblazer. А телекоммуникационное оборудование для спутников Lockheed Martin делает уже 30 лет (если не считать «предков» корпорации — Lockheed и Martin Marietta).