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Генералы НАТО поддерживают планы весеннего контрнаступления Украины

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Украинские военные на военной базе недалеко от Киева
Украинские военные на военной базе недалеко от Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Высшие офицеры НАТО знают и считают реальными планы весеннего контрнаступления Украины по окончании распутицы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza.

"Наши партнеры полностью сознательно поддерживают идею контрнаступления... Генералы армии НАТО знают наши планы и считают, что их реализация реальна", - сказал Резников.

По его словам, активные наступательные действия начнутся, когда высохнет земля.

"Сейчас весенняя земля слякотная, колесная техника не проедет. Поэтому придется подождать", - сказал Резников.

К контрнаступлению военных готовят "на полигонах Польши, Словакии, Германии, Франции, Великобритании и стран Балтии" и зарубежные инструкторы, - отметил Резников.

Как заявил ранее в среду командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин также в среду заявил, что сражение за Артемовск практически уничтожило украинскую армию.

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