Войти
ТАСС

Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил

642
2
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза, расход боеприпасов возрос в условиях СВО многократно

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Расход боеприпасов возрос в условиях СВО многократно, задача российской промышленности - без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности - полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России", - сказал Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода.

"При этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", - добавил он.

"В целом идет трансформация [оборонно-промышленной] отрасли. Это внедрение целых комплексов новых, расширение производства", - отметил зампред Совбеза РФ.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Медведева, в ходе рабочей поездки в Татарстан он осмотрел продукцию, выпускаемую Казанским пороховым заводом. Кроме того, как уточнил политик, во время поездки у него состоялась встреча с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. На ней, по его словам, речь шла о вопросах набора на военную службу по контракту.

Казанский пороховой завод - головное предприятие РФ по изготовлению широкого спектра продукции оборонного и гражданского назначения. К основной продукции относятся пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов. 12 апреля 2022 года Казанскому пороховому заводу было присвоено республиканское звание "Предприятие трудовой доблести".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КГКПЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
30.03.2023
Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
25.01.2012
ВВС России скоро получат новейшую тактическую ракету, заявил главком
18.08.2011
Экспортный хетт-трик
24.01.2011
Полундра! К нам идет французский УДК. Москва преподнесла Парижу воистину царский подарок
14.05.2008
Медведев подписал указы о назначении членов правительства РФ
2 комментария
№1
30.03.2023 08:06
Предлагаю вспомнить две статьи "Голодающий Бог войны" опубликованную в Военно-промышленном курьере 21.10.2015 и "У последнего станка" опубликованную в Военно-промленном курьере 10.02.2016
0
Сообщить
№2
30.03.2023 10:14
Нач.ГШ Валерий Герасимов по жизни танкист на Т-72 и 62, воевать один на один с западными еще смолоду понял, не стоит начинать, а вот 1к 3 можно смело. В режиме реального времени они сильнее целеуказанием и будут ловить момент для массированного удара сотней 155мм три кайлы на 10 наших т-62, хаймерсы уже менее страшны для БТТ. Нам на руку СуперПрохоровка-2 в течении 5 лет в одном месте, как грозятся фрицы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 17:45
  • 47129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:54
  • 16
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 30.03 05:32
  • 2431
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией