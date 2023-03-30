Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил

По словам зампреда Совбеза, расход боеприпасов возрос в условиях СВО многократно

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Расход боеприпасов возрос в условиях СВО многократно, задача российской промышленности - без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности - полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России", - сказал Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода.

"При этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", - добавил он.

"В целом идет трансформация [оборонно-промышленной] отрасли. Это внедрение целых комплексов новых, расширение производства", - отметил зампред Совбеза РФ.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Медведева, в ходе рабочей поездки в Татарстан он осмотрел продукцию, выпускаемую Казанским пороховым заводом. Кроме того, как уточнил политик, во время поездки у него состоялась встреча с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. На ней, по его словам, речь шла о вопросах набора на военную службу по контракту.

Казанский пороховой завод - головное предприятие РФ по изготовлению широкого спектра продукции оборонного и гражданского назначения. К основной продукции относятся пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов. 12 апреля 2022 года Казанскому пороховому заводу было присвоено республиканское звание "Предприятие трудовой доблести".