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Военное обозрение

Глава Минобороны Украины назвал количество расходуемых ВСУ в день снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские вооруженные силы в течение дня обычно расходуют от 4 до 7 тысяч снарядов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сравнивая масштабы трат боеприпасов украинской и российской армий.

Что касается расходования снарядов российскими вооруженными силами, то здесь, по словам главы украинского военного ведомства, в день речь идет о количестве в 20 тысяч снарядов. Однако, считает Резников, разница в масштабах расходования боеприпасов обусловлена не только возможностями ВС РФ вести более сильный огонь по украинским позициям. По утверждению министра обороны Украины, киевский режим использует артиллерийские орудия производства стран НАТО. Резников отмечает, что они – более точные и им нужно меньше боеприпасов для успешного попадания в цель.

Правда, апология западного оружия – излюбленный «конек» украинских чиновников и военачальников. Судя по всему, представители киевского режима выполняют еще и рекламную функцию американских и европейских военно-промышленных концернов, расхваливая характеристики западного вооружения.

Резников подчеркнул, что украинская армия является якобы более «креативной» и «современной», и поэтому способна расходовать меньшее количество боеприпасов. Впрочем, почему-то при всей декларируемой «современности», без западной военной помощи украинские вооруженные силы вряд ли бы продержались сколько-нибудь продолжительное время против российской армии.

Также «экономность» украинских военных прекрасно иллюстрируется постоянными просьбами президента Владимира Зеленского к странам Запада о поставках снарядов и рассуждениями западных политиков о том, что Европа и США уже испытывают «снарядный голод» из-за Украины.

Между тем, ранее Евросоюз принял решение передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. Но произвести такое количество боеприпасов менее чем за год страны Запада не могут, поэтому срок передачи боеприпасов растянется.

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