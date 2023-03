Британцы: США не позволят Украине выйти из конфликта

Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Зеленский заявил, что падение Артемовска вынудит украинское общество искать компромисс в вопросе прекращения конфликта, пишет Daily Mail. Однако читатели издания считают, что США принесли Украину в жертву своим геополитическим интересам и не позволят Киеву принимать самостоятельные решения.

Дэвид Аверре (David Averre)

Зеленский считает, что падение Артемовска заставит "наше общество почувствовать усталость".

Он предупредил, что Россия использует успехи в Артемовске, чтобы "продать свою победу Западу".

Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Киев после того, как тот встретился с Путиным в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что поражение украинских войск в Артемовске (Бахмуте) позволит России начать добиваться международной поддержки соглашения, которое заставит Киев пойти на неприемлемые компромиссы.

По словам Зеленского, если после долгой борьбы украинские войска сдадут Артемовск российским силам, президент Владимир Путин сможет "продать эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану".

"Если он почувствует запах крови – если он почувствует, что мы слабы, – он будет давить, давить и давить", – сказал украинский лидер в интервью Associated Press.

Он добавил, что любое поражение на данном этапе конфликта может поставить под угрозу тот результат, которого украинцам было так трудно добиться: "Мы не можем сбиваться с шага, потому что конфликт – это как пирог, то есть это множество кусочков победы. Маленькие победы, маленькие шаги. Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество заставит меня пойти на компромисс с ними".

Некоторые представители Запада, включая бывшего президента и потенциального кандидата в президенты на выборах 2024 года Дональда Трампа, выражают сомнения в целесообразности дальнейших шагов по оказанию военной помощи Киеву, и Зеленский беспокоится, что на ход конфликта могут сильно повлиять изменения в политическом балансе в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты на самом деле понимают, что, если они перестанут нам помогать, мы не победим", – сказал он.

Украинский лидер продлил срок дипломатического приглашения председателя КНР Си Цзиньпина, который совсем недавно встретился с Путиным в Кремле, где они обращались друг к другу со словами "дорогой друг" и подписали целый ряд соглашений, призванных укрепить российско-китайское сотрудничество.

"Мы готовы принять его [Си] здесь, – сказал Зеленский. – Я хочу с ним поговорить. У меня был контакт с ним до начала военных действий. Но весь этот год, даже больше года, мы не общались".

Китай, который поддерживает крепкие политические и экономические связи с Россией, обеспечил Путина дипломатическим прикрытием, при этом занял формально нейтральную позицию по российско-украинскому конфликту.

Си ясно дал понять, что необходимо положить конец конфликту, и предложил план мирного урегулирования, но украинские власти отклонили его, поскольку, согласно этому плану, для прекращения боевых действий Киев должен уступить часть своих территорий России.

Хотя Зеленский признал, что "конфликт нас изменил", он добавил, что он сделал украинское общество сильнее. "Он мог разобщить страну или, наоборот, сплотить нас, – сказал он. – Я благодарен всем – всем партнерам, нашему народу, благодарен Богу, всем, – что мы нашли этот путь в критический для нашего народа момент. То, что мы нашли этот путь, спасло нашу нацию, и мы спасли нашу землю. Мы вместе".

Российские силы неустанно пытаются взять под контроль Артемовск и близлежащую Авдеевку, а российские официальные лица утверждают, что после нескольких месяцев изнурительных боев войска Путина продвигаются вперед. Эти два города вместе с другими населенными пунктами в Донецкой области находятся в эпицентре ожесточенных столкновений, однако во вчерашнем заявлении генштаба вооруженных сил Украины говорится, что киевские войска все еще держатся.

"На Артемовском направлении враг продолжает штурм города Артемовск, который удерживают наши защитники", – сообщили в генштабе, добавив, что украинские силы отразили 57 атак российских войск на Артемовск и другие населенные пункты.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска добились лишь "незначительного прогресса" в попытке окружить Авдеевку и потеряли много бронетехники и танков.

Но Денис Пушилин, поддерживаемый Россией лидер той части Донецкой области, которая находится под контролем Москвы, сказал, что большая часть украинских сил отступила от металлургического завода в западной части Артемовска, и российские войска продвигаются вперед.

Между тем Белоруссия, союзница России в этом самом крупном сухопутном конфликте со времен Второй мировой войны, сообщила, что ее решение разместить у себя российское тактическое ядерное оружие было ответом на западные санкции и наращивание военной мощи государствами – членами НАТО вблизи ее границ.

Президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен этим решением, хотя Вашингтон отметил, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие на Украине.

Однако, как сообщило Министерство обороны России, его военные начали учения с использованием межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", в которых принимают участие несколько тысяч военнослужащих. Скорее всего, это должно стать очередной демонстрацией ядерной мощи Москвы.

Кроме того, во вторник, Москва заявила, что ей удалось сбить управляемую бомбу GLSDB, которую поставили Киеву Соединенные Штаты и которая была выпущена российскими войсками. Это стало первым сообщением о перехвате одного из видов оружия, которые могут удвоить дальность ударов украинских сил.

Другой горячей точкой является Запорожская АЭС, которую контролирует Россия. Ожидается, что в среду станцию посетит глава МАГАТЭ.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси (Rafael Grossi) сказал в интервью Reuters, что они продолжают работу, направленную на обеспечение защиты крупнейшей атомной станции в Европе.

Россия и Украина обвиняют друг друга в нанесении ударов по станции.

Комментарии читателей Daily Mail:

DebbieA11752465

Пора тебе перестать тянуть резину и пойти на компромисс, Зеленский, чтобы спасти свою страну от уничтожения – ради собственного же богатства и тщеславия. Начиная с 2014 года эксперты предупреждали НАТО, что альянс перегибает палку с Россией, – предупреждали с того момента, когда американцы вмешались в украинскую демократию в 2014 году.

Search the truth

Интересно, в какую страну Соединенные Штаты вторгнутся в следующий раз?

Ur Rumbled

Если Зеленский такое говорит, значит, Байден уже сообщил ему, что тот больше ничего не получит. Зеленский с самого начала был слишком самоуверен.

The US is a madhouse

Украинцы чувствуют усталость, но кто они такие, чтобы что-то решать? Соединенные Штаты хотят воевать до последнего украинца – значит так тому и быть.

AGPL

Полагаю, то, о чем предупреждает Зеленский, очевидно. Проблема в том, что сейчас мы начинаем наблюдать настоящую гонку вооружений, потому что международные отношения чрезвычайно натянуты. А из истории мы знаем, к чему все это приведет в дальнейшем. Если вы этого не понимали, вы исключительно наивны.

Anon32749

Нужно срочно отправить Зеленскому еще пару триллионов долларов.

contrariansom71

Мысль о компромиссе должна была прийти к Зеленскому еще полгода назад. Большинство из нас, обычных людей, очень устали от нескончаемой военной истерии.

The US is a madhouse

В 2019 году украинцы проголосовали за мир, но Зеленский оказался марионеткой США, поэтому они получили лишь обострение конфликта. Украинцы не имеют права голоса в тех решениях, которые принимают Соединенные Штаты и их украинская марионетка. Их попросту приносят в жертву геополитическим интересам США – и ради прибыли производителей оружия. Перестаньте поддерживать это, ведь вы рассуждаете, сидя в своих теплых домах в безопасных странах.

Huey Lewis

Украине попросту не хватит людей, чтобы выиграть в этом конфликте, если он продолжится. Солдаты должны сменять друг друга на фронте – до того, как они получат контузию или начнут страдать ПТСР. Можно отправить Украине 100 единиц современного оружия, но, если этим оружием смогут управлять лишь пять человек, толку от этого не будет.

Robear

Вот и хорошо. Я всегда был на стороне России.

Observerq

Украинцы несут огромные потери среди личного состава, и их человеческие резервы близки к нулю. Ни танки, ни самолеты, ни какое-то другое оружие этого не изменят.

MyOpinion2022

Зеленский наверняка проверяет свой календарь, чтобы вспомнить, какие страны он уже посетил, чтобы выпросить у них денег для своих швейцарских банковских счетов. Он очень рад тому, что русские захватывают Артемовск, потому что теперь он может совершить еще одно турне по тем же странам, чтобы получить от них новую порцию денег.