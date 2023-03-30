Министр обороны Украины заявил о подготовке нескольких "контрударов"

По словам Алексея Резникова, их направление, интенсивность и время будет определять генеральный штаб

ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Украинские военные заканчивают подготовку к проведению нескольких "контрударов", однако в настоящее время их проведение невозможно, в том числе из-за погодных условий. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в среду интервью польскому изданию "Газета выборча".

По его словам, в настоящее время завершается "формирование контрударных корпусов". Он отметил, что НАТО поддерживает планы украинской стороны, и подчеркнул, что для их реализации нужны БТР, танки, боеприпасы и обученные экипажи".

"На мой взгляд, наших ударов будет несколько, но их направление, интенсивность и время будет определять генеральный штаб", - указал Резников, подчеркнув, что земля весной не позволяет передвигаться колесной технике, поэтому нужно подождать.