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ТАСС

Конгрессмен заявил, что лишь 20% финансовой помощи США для Украины идет Киеву

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

По словам Майкла Маккола, приблизительно 60% этих средств получает сама американская сторона

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Вашингтон передает непосредственно Киеву лишь 20% финансовой помощи, выделяемой Украине, приблизительно 60% этих средств получает сама американская сторона. Такие данные привел в среду председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас).

"Из выделенных $113 млрд в виде четырех дополнительных [пакетов помощи Украине] примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки", - заявил законодатель, выступая на слушаниях в своем комитете.

"Когда республиканцы получили [по итогам промежуточных выборов в США в ноябре минувшего года] большинство [в Палате представителей Конгресса], мы очень ясно дали понять, что подотчетность будет иметь ключевое значение для продолжения оказания содействия Украине", - добавил Маккол.

Нынешний спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) осенью предупреждал, что его однопартийцы в Конгрессе не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. 

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США
Украина
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