Войти
ТАСС

Минобороны выбрало Ульяновскую область площадкой для развития беспилотных технологий

538
0
0
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам губернатора региона Алексея Русских, сотрудничество с ведомством позволит разработать собственные перспективные образцы аппаратов и выстроить современную систему обучения операторов

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Минобороны выбрало Ульяновскую область в качестве одной из площадок для комплексного развития беспилотных технологий. Об этом губернатор региона Алексей Русских написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал соглашение с начальником Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Александром Осадчуком. Хочу поблагодарить коллег за то, что выбрали Ульяновскую область в качестве одной из площадок для комплексного развития беспилотных технологий", - отметил он.

По словам Русских, Ульяновская область совместно с ведомством будет развивать в регионе отечественные беспилотные системы. "Наша область имеет крепкий промышленный фундамент и развитую профильную систему образования. Сейчас как никогда важно создать флот отечественных беспилотников, который будет выполнять любые задачи", - уточнил губернатор.

"Соглашение позволит разработать собственные перспективные образцы беспилотных систем и выстроить современную систему обучения операторов", - пояснил Русских.

Глава региона добавил, что благодаря сотрудничеству планируется определить стандарты производства беспилотных авиационных систем. Кроме того, предполагается ускорить импортозамещение компонентов и комплектующих для них. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.10.2022
Военкор «Известий» показал работу пушек «Рапира» по позициям ВСУ
15.07.2022
Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ
17.02.2021
Сирийские уроки РЭБ
25.10.2019
Первые зарубежные учения: С-400 и "Панцири" перебросили в Сербию
31.05.2018
Модернизированный Ми-28НМ будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
31.05.2018
Вертолет Ми-28НМ представят на форуме "Армия-2018"
19.07.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 17:45
  • 47129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:54
  • 16
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 30.03 05:32
  • 2431
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией