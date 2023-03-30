Минобороны выбрало Ульяновскую область площадкой для развития беспилотных технологий

По словам губернатора региона Алексея Русских, сотрудничество с ведомством позволит разработать собственные перспективные образцы аппаратов и выстроить современную систему обучения операторов

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Минобороны выбрало Ульяновскую область в качестве одной из площадок для комплексного развития беспилотных технологий. Об этом губернатор региона Алексей Русских написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал соглашение с начальником Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Александром Осадчуком. Хочу поблагодарить коллег за то, что выбрали Ульяновскую область в качестве одной из площадок для комплексного развития беспилотных технологий", - отметил он.

По словам Русских, Ульяновская область совместно с ведомством будет развивать в регионе отечественные беспилотные системы. "Наша область имеет крепкий промышленный фундамент и развитую профильную систему образования. Сейчас как никогда важно создать флот отечественных беспилотников, который будет выполнять любые задачи", - уточнил губернатор.

"Соглашение позволит разработать собственные перспективные образцы беспилотных систем и выстроить современную систему обучения операторов", - пояснил Русских.

Глава региона добавил, что благодаря сотрудничеству планируется определить стандарты производства беспилотных авиационных систем. Кроме того, предполагается ускорить импортозамещение компонентов и комплектующих для них.