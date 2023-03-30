Зеленский заявил, что Украине нужно 20 батарей ПВО Patriot

По словам украинского президента, не все обещанные Западом вооружения были переданы Киеву

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Украина нуждается в 20 батареях систем противовоздушной обороны Patriot, однако до сих пор их не получила. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

При этом он подчеркнул, что даже этого числа батарей может быть недостаточно, "поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

По его словам, не все обещанные Западом вооружения были переданы Украине. "У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, что одна европейская страна прислала Киеву другую систему ПВО, но она не сработала и "пришлось менять ее снова и снова". О какой именно стране шла речь, украинский президент не уточнил.

Власти США сообщили в декабре прошлого года, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву. В начале марта газета Financial Times сообщила, что Украина, предположительно, получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй. Кроме того, сообщалось, что украинские военные прошли обучение в США по эксплуатации данной системы.