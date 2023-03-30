Гросси: вопрос поставки снарядов с обедненным ураном не относится к компетенции МАГАТЭ

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом"

ЭНЕРГОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не стал комментировать ситуацию вокруг информации о планах Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, так как она не относится к его компетенции.

"Это несколько другой вопрос. <...> Я как директор Международного агентства по атомной энергии не могу озвучивать мнение о боеприпасах, которые они [стороны конфликта] используют", - сказал Гросси на пресс-конференции в Энергодаре в Запорожской области.

На прошлой неделе был опубликован письменный ответ замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента, в котором говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.