ВС Уганды высоко оценили возможности российских вертолетов Ми-28НЭ

ЦАМТО, 29 марта. По оценке командования ВС Уганды, недавно приобретенные ударные вертолеты Ми-28НЭ позволили переломить ситуацию в борьбе против националистической повстанческой группировки LRA (Lord’s Resistance Army).

Как сообщает Defenceweb.co.za, командующий ВВС Уганды генерал-лейтенант Чарльз Окиди заявил, что "нет никаких сомнений в том, что появление ударных вертолетов на поле боя изменило ход войны в Северной Уганде против LRA в пользу ВС Уганды".

Ч.Окиди сделал свое заявление 22 марта во время выпуска 12 пилотов и 52 технических специалистов, прошедших восьмимесячный курс подготовки на базе авиакрыла в Сороти. Командующий добавил, что проводимая подготовка поможет ВВС обеспечить поддержку авиацией проводимых ВС наземных операций.

Ми-28НЭ впервые были замечены в Уганде в июне 2022 года во время визита на авиабазу Энтеббе президента Уганды Йовери Мусевени. Уганда стала третьим зарубежным получателем вертолета Ми-28НЭ после Ирака и Алжира. На текущий момент неизвестно, сколько всего Ми-28НЭ было приобретено для ВВС Уганды. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщает, что Уганда заказала шесть Ми-28НЭ в 2020 году, три из которых были поставлены в 2022 году.

По данным The Military Balance 2023, на вооружении ВС Уганды также имеется около семи вертолетов Ми-24В/П (всего в 1998-2010 гг. из России, Беларуси и Украины было получено девять машин), а также 6 Ми-17/171.

В январе 2022 года Й.Мусевени принял участие в открытии на авиабазе Накосонгола Центра технического обслуживания и ремонта российских вертолетов.