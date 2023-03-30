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ТАСС

Испания отправит шесть танков Leopard на Украину после 9 апреля

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Глава Минобороны королевства Маргарита Роблес отметила, что испанские солдаты не будут принимать участие в конфликте на Украине

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard после католической Пасхи, которая в 2023 году выпадает на 9 апреля. Об этом сообщила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата) парламента.

Она заверила, что испанские военнослужащие не будут сражаться на территории Украины. Шесть отремонтированных Leopard "будут направлены на Украину после Страстной недели", уточнила глава Минобороны. Она отвечала на запрос парламентских групп, которые выразили опасение, что это решение чревато увеличением поставок вооружений в будущем и эскалацией конфликта на Украине.

Ранее Мадрид заявлял о готовности отправить Киеву до 10 танков. 23 марта Минобороны Испании сообщало, что планировало направить на Украину шесть Leopard в конце текущей недели. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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