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ТАСС

Лавров назвал "неглубоким анализом" слова Блинкена о недопустимости перемирия на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

Министр иностранных дел России считает, что Запад не хочет останавливать этот конфликт

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неглубоким анализом" слова госсекретаря США Энтони Блинкена, выступившего против немедленного прекращения огня на Украине.

"Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [на Украине] будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Министр добавил, что Запад также стремится "нейтрализовать" Китай наряду с Россией. "Китайские друзья прекрасно понимают, что и они уже обозначены в натовских документах как конкуренты и долгосрочные противники, которых тоже нужно нейтрализовывать. Поэтому Россия, Иран, Китай, многие другие страны <...> будут категорически противодейстсвовать попыткам утвердить западную гегемонию на веки вечные, как это пытаются сделать Вашингтон и его сподручные", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия уважает заинтересованность Ирана в мирном урегулировании украинского конфликта. "Мы к этому [мирному урегулированию] всегда были готовы. Не по нашей вине Украина разорвала свою собственную инициативу в апреле по итогам стамбульского раунда переговоров. И в целом вопросы о том, как же этот конфликт остановить, нужно адресовать не Ирану, не России, не Китаю, а тем западным деятелям, конечно, киевскому режиму, которые ежедневно в разных форматах заявляют о том, что сейчас нельзя прекращать войну", - заключил министр. 

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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