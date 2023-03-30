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РИА Новости

Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Рябков: Россия надеется, НАТО оценит серьезность ситуации с размещением ТЯО в Белоруссии

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ надеется, что НАТО адекватно оценивает серьезность ситуации, которая привела к решению Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Создана инфраструктура, достигнуты договорённости с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия. План есть, будут созданы необходимые хранилища. Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами", - сказал Рябков журналистам.

Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".

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