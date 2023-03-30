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ЦАМТО

В ходе КШУ с Новосибирским ракетным соединением РВСН проведен ряд исследовательских работ

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Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 29 марта. В ходе командно-штабного учения с Новосибирским соединением Ракетных войск стратегического назначения проведен ряд исследовательских работ.

В частности, проведены исследования новых способов применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе для обнаружения на основе искусственного интеллекта различных объектов, а также проработаны варианты рассредоточения запасов материальных средств соединения с учетом опыта выполнения специальных задач Вооруженными Силами Российской Федерации.

На учении военнослужащими-ракетчиками с помощью разработанной научно-исследовательским центром Военной академии РВСН имени Петра Великого аппаратуры впервые выполнены мероприятия по снижению заметности агрегатов ракетного комплекса в инфракрасном диапазоне для обеспечения скрытности подразделений РВСН от средств воздушной и космической разведки.

В Минобороны также отметили, ч то в ходе КШУ в Новосибирском ракетном соединении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

По замыслу учения, на маршруте движения колонны условный противник заложил около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей МДР. Подрывы произошли до начала движения колонны.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса "Ярс" находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли получить повреждений. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 м от самой трассы.

МДР "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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