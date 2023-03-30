Войти
ТАСС

РГБ создает пилот по сохранению данных о спецоперации из интернета

521
0
0
Вадим Дуда
Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Источник изображения: newsae.ru

На текущем этапе эксперты РГБ разрабатывают методику отбора действительно важных источников информации и систему фильтров публикуемых материалов, рассказал директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) разрабатывает пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о специальной военной операции из интернета. Об этом сообщил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в интервью газете РБК, опубликованном в среду.

"Когда к нам приходят исследователи, которые пишут о Великой Отечественной войне, им доступен некий документальный фонд, посвященный этому периоду: есть огромное количество газет, как отечественных, так и зарубежных. <...> Но в наше время 99% информации распространяется в интернете и не попадает на печатные носители. На что будут опираться исследователи, которые через пять-десять лет будут писать о сложном периоде специальной военной операции?" - сказал Дуда изданию.

Отмечается, что на текущем этапе эксперты РГБ разрабатывают методику отбора действительно важных источников информации и систему фильтров публикуемых материалов. "В этом диком информационном потоке есть очень небольшое количество квантов информации, которые оставили какой-то след и изменили мнение сообщества. Именно их и надо научиться искать, фильтровать и сохранять в неизменном виде. Система отбора - это первый наш вызов", - подчеркнул Дуда.

Глава РГБ также заявил изданию, что вторым вызовом является комплектование базы данных, которое должно идти по гибридной модели. По мнению Дуды, определенную информацию можно отбирать автоматически с помощью нейросети, а работу с другими информационными материалами лучше проводить вручную. В качестве ключевого звена будет выступать библиограф, который будет связывать определенную информацию. Третьим вызовом Дуда назвал действующее законодательство. "А что делать с Telegram-каналами, чья аудитория сопоставима с аудиторией крупнейших СМИ? Если мы сейчас сохраним чей-то Telegram-канал, а потом будем предоставлять к нему доступ в библиотеке, нас могут попросту засудить. Поэтому надо создавать определенную технологическую и нормативную базу, чтобы это все можно было законно сохранять", - пояснил он.

Презентация пилота перед Минкультуры планируется летом 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
03.06.2010
Воздухоплавательный центр «Авгуръ» подвергся информационной, а, точнее, дезинформационной атаке.
06.10.2009
Белоруссия предпочитает модернизировать советское вооружение, а закупать -российское, заявляет Лукашенко
02.04.2009
"Авиастар-СП" разрабатывает производственную программу на ближайшие 15 лет
14.10.2008
Глобальные финансовые потрясения не повлекут заметного сокращения продаж российского оружия - гендиректор ФГУП "Рособоронэкспорт"
23.04.2008
Милиция испытает беспилотный вертолет
17.10.2007
Комитет по промышленности рекомендовал Госдуме принять во 2-м чтении законопроект о госкорпорации "Ростехнологии"
24.04.2007
Разработан новый тренажер для подготовки экипажей ракетоносцев Ту-160
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 17:45
  • 47129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:54
  • 16
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 30.03 05:32
  • 2431
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией