РГБ создает пилот по сохранению данных о спецоперации из интернета

На текущем этапе эксперты РГБ разрабатывают методику отбора действительно важных источников информации и систему фильтров публикуемых материалов, рассказал директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) разрабатывает пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о специальной военной операции из интернета. Об этом сообщил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в интервью газете РБК, опубликованном в среду.

"Когда к нам приходят исследователи, которые пишут о Великой Отечественной войне, им доступен некий документальный фонд, посвященный этому периоду: есть огромное количество газет, как отечественных, так и зарубежных. <...> Но в наше время 99% информации распространяется в интернете и не попадает на печатные носители. На что будут опираться исследователи, которые через пять-десять лет будут писать о сложном периоде специальной военной операции?" - сказал Дуда изданию.

Отмечается, что на текущем этапе эксперты РГБ разрабатывают методику отбора действительно важных источников информации и систему фильтров публикуемых материалов. "В этом диком информационном потоке есть очень небольшое количество квантов информации, которые оставили какой-то след и изменили мнение сообщества. Именно их и надо научиться искать, фильтровать и сохранять в неизменном виде. Система отбора - это первый наш вызов", - подчеркнул Дуда.

Глава РГБ также заявил изданию, что вторым вызовом является комплектование базы данных, которое должно идти по гибридной модели. По мнению Дуды, определенную информацию можно отбирать автоматически с помощью нейросети, а работу с другими информационными материалами лучше проводить вручную. В качестве ключевого звена будет выступать библиограф, который будет связывать определенную информацию. Третьим вызовом Дуда назвал действующее законодательство. "А что делать с Telegram-каналами, чья аудитория сопоставима с аудиторией крупнейших СМИ? Если мы сейчас сохраним чей-то Telegram-канал, а потом будем предоставлять к нему доступ в библиотеке, нас могут попросту засудить. Поэтому надо создавать определенную технологическую и нормативную базу, чтобы это все можно было законно сохранять", - пояснил он.

Презентация пилота перед Минкультуры планируется летом 2024 года.