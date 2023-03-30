Лавров: РФ ценит взвешенную позицию Ирана по ситуации вокруг Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал переговоры с иранским коллегой "весьма полезными, продуктивными"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Руководство Ирана заняло взвешенную позицию по теме украинского конфликта, российская сторона ценит такой подход. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже - глубже уже, по-моему, некуда - и фактически воюют на стороне киевского режима. Ценим взвешенную позицию и понимание истинных мотивов происходящего, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран", - отметил российский министр.

Он назвал переговоры с иранским коллегой "весьма полезными, продуктивными". Лавров обратил внимание, что на встрече также обсуждался широкий круг других международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, Афганистане, Закавказье и Йемене, а также ближневосточное урегулирование.