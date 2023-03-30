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ЦАМТО

Тайвань планирует закупить в Чехии крупную партию вооружений

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Tatra T-815
Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017.
Источник изображения: МО Чехии

ЦАМТО, 29 марта. Тайвань и Чехия намерены заключить соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Как заявлено, Тайбэй рассматривает возможность закупки чешских САУ и ракетных шасси, а также планирует наладить сотрудничество в области разработки БЛА.

Как сообщает CM Media, президент Тайваня Цай Инвэнь 27 марта встретилась с председателем палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой, возглавившей делегацию в составе 160 человек. Среди них: глава службы контрразведки Михал Коуделко, директор агентства по кибербезопасности и информбезопасности Лукас Кинтр и другие высокопоставленные чешские чиновники.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что Тайвань и Чешская Республика также будут осуществлять сотрудничество в военной сфере, полупроводниковой и аэрокосмической военной промышленности.

Сообщается, что Тайвань намерен приобрести крупногабаритные шасси для ракетных установок, 155-мм самоходные гаубицы, а также планирует наладить сотрудничество в разработке военных беспилотников. Проекты, как ожидается, будут рассмотрены и включены в бюджет следующего финансового года. По первым двум вопросам Тайвань и Чешская Республика достигли принципиальной договоренности в июле 2022 года. Подписание договоров находится на завершающей стадии.

Первый проект, который планируется реализовать, предусматривает закупку от 200 до 400 специальных 12-колесных шасси (прим.ЦАМТО: очевидно, TATRA) для ракетного вооружения, например, для интеграции крылатых ракет Yun Feng.

Второй проект предусматривает закупку 155-мм самоходных артиллерийских орудий на колесном шасси с колесной формулой 8х8 (прим.ЦАМТО: видимо, 155-мм САУ DITA на базе 152-мм DANA).

Издание отмечает, что ранее Тайвань подал заявку на покупку в США 40 самоходных орудий M-109A6 стоимостью 17,3 млрд. юаней. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа первоначально согласилась на эту продажу, однако нынешняя администрация отменила проект по причине необходимости оказания помощи ВС Украины и загруженности производственных линий, предложив в качестве альтернативы РСЗО M142 Seahorse.

По мнению тайваньских военных экспертов, 155-мм самоходная артиллерийская установка чешского производства является более совершенной, чем американская САУ версий M109A2 и A5 и лишь немного уступает версии M109A6.

Что касается беспилотных аппаратов, то группа тайваньских экспертов в середине февраля посетила несколько европейских стран для изучения возможностей по стратегическому сотрудничеству в данной сфере. Делегация посетила предприятия во Франции, Турции, Чешской Республике и других странах. По итогам визита тайваньские эксперты заявили, что технологии Чешской Республики по созданию беспилотных летательных аппаратов являются "достаточно зрелыми".

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Трамп Дональд
Проекты
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