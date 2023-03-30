Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для их передачи Украине

ЦАМТО, 29 марта. Франция не рассматривает возможность выкупа у ОАЭ истребителей Mirage 2000-9 для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал War Zone со ссылкой на французского чиновника.

"На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен", – приводит портал слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву, напоминает агентство.