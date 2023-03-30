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ТАСС

Пригожин заявил, что битва за Артемовск планомерно уничтожает украинскую армию

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" считает, что все российские подразделения на флангах, юге и севере должны "идти вперед"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Битва за Артемовск (украинское название - Бахмут) постепенно уничтожает Вооруженные силы Украины, в которые входят иностранные подразделения. Об этом заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, слова приводит в Telegram-канале его пресс-служба.

Он отметил, что после взятия Попасной битва за Артемовск была спланирована еще прошлым летом. "И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию", - сказал Пригожин, указав, что иностранные подразделения "инсталлированы" в Вооруженные силы Украины.

Пригожин также высказал мнение, что все подразделения на флангах, юге и севере должны "идти вперед".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. 22 марта военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что нет никаких свидетельств того, что украинские войска собираются оставить Артемовск. При этом в Киеве утверждают, что оборона города будет усилена. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.



  

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