Боевые действия на Донбассе стали «экзаменом» для «Торов»

В современных вооруженных конфликтах зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» не раз показывали высокую эффективность в борьбе с самыми разными средствами воздушного нападения противника.

Однако настоящим «экзаменом» для российских «Торов» стали боевые действия против военной армады НАТО на Донбассе.

ЗРК «Тор-М2У». Источник: https://kupol.ru/

В зоне проведения СВО на Украине боевые машины «Тор-М2» демонстрируют свои уникальные возможности на реальном театре военных действий, выполняя боевые задачи по прикрытию российских войск на марше и гражданских объектов в тылу.

На счету расчётов российских «Торов» - тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ и бесчисленное количество сбитых ракет реактивных систем залпового огня.

Сбивали «Торы» и украинские самолеты, и вертолеты, тактические баллистические ракеты и другие летательные аппараты противника.

Основные задачи «Тора» - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Так, одна боевая машина может «прикрыть», например, мотострелковую роту.

Боевая машина «Тор-М2» в зоне проведения СВО на Украине. Источник: https://kupol.ru/

«Торы» прикрывают российские позиции и в тыловых районах, а также мирные населенные пункты. И здесь особенно пригодилась проходимость комплекса - «Тор» на гусеничном шасси обладает высокой проходимостью, и способен, не теряя скорости, преодолевать рвы до метра.

Военные эксперты отмечают, что аналогов «Тора» не существует ни в одной другой армии мира. В зоне спецоперации и приграничных территориях эти боевые машины работают круглосуточно:

«Российские системы ПВО успешно пеленгуют и сбивают вражеские ракеты. Из-за высокой скорости в более 350 метров в секунду ракета является сложной целью, но процесс ее уничтожения отработан до автоматизма и на 100 процентов результативен. Кроме боеприпасов РСЗО, «Торы» уничтожают вражеские дроны разведчиков и боевиков. Эту цель расчеты называют элементарной. Низкая скорость и понятная траектория - выдает беспилотник противника», - рассказали специалисты Минобороны РФ.

Ижевские комплексы могут работать как в общей системе противовоздушной обороны, так и в автономном режиме.

Боевая машина «Тор-М2» в зоне проведения СВО на Украине. Источник: https://kupol.ru

В ходе боя комплекс «Тор-М2» может стрелять одновременно по 4 целям или несколькими ракетами по одной. Командир расчета оценивает угрозу с помощью автоматики комплекса, и наносит ракетный удар по противнику. Убедившись в поражении воздушных целей, «Торы» оперативно покидают огневые позиции.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор-М2» разработаны, производятся и модернизируются на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).