В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации

Песков: гибридная война в смысле противостояния с недружественными странами — это надолго

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Против России развязана гибридная война, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго," — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы окончания военной операции на Украине.

По его словам, "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".

Песков добавил, что о перспективах окончания военной операции лучше спрашивать специалистов из Минобороны.