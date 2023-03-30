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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Песков: гибридная война в смысле противостояния с недружественными странами — это надолго

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Против России развязана гибридная война, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго," — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы окончания военной операции на Украине.

По его словам, "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".

Песков добавил, что о перспективах окончания военной операции лучше спрашивать специалистов из Минобороны.

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Страны
Россия
Украина
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