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Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за статьи о вступлении в НАТО

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил о решении вызвать российского посла после публикации российским дипломатическим ведомством статьи о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия", - сообщил министр иностранных дел Швеции.

Ранее 28 марта посольство России в Стокгольме разместило публикацию о планируемом вступлении страны в Альянс под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В статье сказано, что Швецию втягивали в НАТО еще до начала российской СВО.

Также в тексте посольства указано, что после вступления Швеции и Финляндии в Альянс протяженность границы России со странами НАТО станет почти вдвое больше.

"Новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - указано в статье.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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