Песков назвал главной целью СВО обеспечение безопасности России и ее граждан

По словам пресс-секретаря президента, большинство россиян уверены, что цели СВО должны быть и будут достигнуты

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель России в ходе специальной военной операции (СВО) - обеспечить безопасность РФ в целом и безопасность жителей новых регионов в частности.

"Для России главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах, населения новых российских регионов, и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом, в более широком контексте", - сказал Песков журналистам в среду, говоря о целях и сроках спецоперации.

Представитель Кремля напомнил, что российские власти неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями. "Политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", - добавил он.

По его словам, большинство россиян уверены, что цели СВО должны быть и будут достигнуты. "Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты", - сказал он.