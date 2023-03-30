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РИА Новости

Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik

Патрушев призвал ШОС не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ.

Выступая в среду в Нью-Дели на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.

"Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он.

"Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество.

"Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ.

Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он.

"Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.

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Россия
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