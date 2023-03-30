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Военное обозрение

В США модернизировали дрон-камикадзе Switchblade 300 с учётом опыта применения на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания AeroVironment, являющаяся разработчиком беспилотных летательных аппаратов, модернизировала ударные БПЛА Switchblade 300. Как сообщается на сайте компании, новая модель дрона-камикадзе получила название Switchblade 300 Block 20.

Модернизация барражирующего боеприпаса произведена с учетом применения дрона в боевых действиях, в том числе и на Украине. Новый БПЛА Switchblade ("Выкидной нож") весит 2,2 кг, развертывается в течение 2 минут и может применяться с наземной, морской или мобильной установки. Предназначен для поражения личного состава и небронированной техники, в том числе и в движении.

Сообщается, что запущенный беспилотник способен в течение 20 минут находится в воздухе и вести разведку, после чего атаковать обнаруженную цель, передавая видео в реальном времени. Первая версия могла летать не больше 10 минут.

Switchblade 300 Block 20 портативный, легкий и простой в управлении. Для его использования требуется только один оператор

- заявили в компании.

Первые упоминания о БПЛА Switchblade 300 появились в апреле 2022 года, беспилотники пытались атаковать наши позиции на Донбассе, но никакого ущерба не нанесли, так как украинские операторы только начали их осваивать. Летом наши бойцы уже хорошо были знакомы с этим беспилотником, назвав его "очень быстрым, маневренным и громким" из-за сильно жужжания. Небольшой БПЛА длиной чуть более полуметра несет в себе 200 грамм пластида и взрывается при контакте.

Ранее США сообщали о планах поставить ВСУ порядка 700 БПЛА Switchblade 300, сколько их было поставлено на самом деле не известно. Небольшое количество данных дронов попало к нам в качестве трофеев.

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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