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ЦАМТО

ВС Германии планируют закупить новые ОБТ "Леопард-2A7V"

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ОБТ «Леопард 2A7V»
ОБТ «Леопард 2A7V».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 29 марта. По информации немецких СМИ, ВС Германии намерены приобрести дополнительные ОБТ "Леопард-2A7V", а также новые 155-мм самоходные гаубицы PzH2000 для замены переданных Украине.

Источник в силовых структурах Германии 27 марта сообщил агентству Reuters, что Украина получила 18 танков "Леопард-2A6", которые Германия обязалась поставить в январе. Это подтверждает ранее опубликованную немецким еженедельником Der Spiegel информацию. Кроме того, источник уточнил, что ВС Украины также получили 40 боевых машин пехоты "Мардер".

Планы поставки ВС Германии партии новых танков, взамен поставленных Украине, также подтвердила газете Frankfurter Rundschau в кулуарах предвыборной кампании в Мюнхене председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП).

Информации о количестве закупаемых новых танков не имеется (если заявлено для замены, то пока можно ориентироваться на то количество ОБТ, которое передано Украине).

Согласно заявлению Минобороны ФРГ, Германия должна поставить Украине 18 танков "Леопард-2A6" с боеприпасами и запасными частями. После начала конфликт на Украине совместно с Нидерландами Германия также поставила ВС Украины 14 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH2000.

Закупаемый для ВС Германии ОБТ "Леопард-2A7V" – это разработанная и выпускаемая немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) усовершенствованная версия основного боевого танка "Леопард-2". Первые танки данной модификации были поставлены СВ Германии в декабре 2020 года.

"Леопард-2A7V" выполнен по традиционной схеме, оснащен новой 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 с большим ресурсом, улучшенным эжектором, усиленной противооткатной системой, позволяющей вести стрельбу широким спектром боеприпасов, в том числе программируемым осколочно-фугасным снарядом DM11 и БОПС с отделяющимся поддоном и удлиненным сердечником DM73. Танк получил новую модульную пассивную броню, модернизированную трансмиссию, новую систему управления огнем, улучшенные прицелы, внутреннюю систему связи Sotas, мультиспектральный маскировочный комплект Barracuda и т.д.

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Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
Barracuda
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
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