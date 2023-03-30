Войти
Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами

508
0
0
Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Нью-Дели (Индия). 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - заявил Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели в среду.

"Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал секретарь СБ РФ.

Ранее на этой неделе в интервью "Российской газете" Патрушев сказал, что спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт может Запад. Он заявил, что Вашингтон и Лондон, "используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им всё сойдет с рук".

В том интервью Патрушев заявил, что в случае угрозы существованию России, она способна уничтожить любого противника, в том числе США.

"Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - сказал тогда Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ в интервью назвал "недальновидной глупостью" мнение, что в случае прямого конфликта США способны нанести превентивный ракетный удар, после которого Россия не сможет ответить.

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", - сказал тогда Патрушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ШОС
Ядерный щит
Похожие новости
01.03.2023
Китай заговорил голосом глобальной державы - Мнения ТАСС
19.12.2022
Восток к Китаю не сводится
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
20.10.2021
Интервью посла Индии в России
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 17:45
  • 47129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:54
  • 16
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 30.03 05:32
  • 2431
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией