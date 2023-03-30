Патрушев заявил о необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами

Нью-Дели (Индия). 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - заявил Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели в среду.

"Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал секретарь СБ РФ.

Ранее на этой неделе в интервью "Российской газете" Патрушев сказал, что спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт может Запад. Он заявил, что Вашингтон и Лондон, "используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им всё сойдет с рук".

В том интервью Патрушев заявил, что в случае угрозы существованию России, она способна уничтожить любого противника, в том числе США.

"Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - сказал тогда Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ в интервью назвал "недальновидной глупостью" мнение, что в случае прямого конфликта США способны нанести превентивный ракетный удар, после которого Россия не сможет ответить.

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", - сказал тогда Патрушев.