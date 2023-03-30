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Предприятия "Роскосмоса" разработали концепт стенда для испытаний аппаратуры в открытом космосе

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входят в "Роскосмос") завершили разработку концепта испытательной платформы, которую планируется установить на борту перспективной Российской орбитальной станции, сообщили в среду в пресс-службе РКС.

"Специалисты холдинга "Российские космические системы" совместно с учеными ракетно-космической корпорации "Энергия" завершили разработку концепта орбитального стенда для испытаний бортовой спутниковой аппаратуры в открытом космосе", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что разработку РКС планируется установить на борту перспективной Российской орбитальной станции.

"Стендовые испытания в открытом космосе станут дополнением к наземным, что позволит снизить риск получения отрицательного результата при последующих летных испытаниях космических аппаратов и минимизировать объем доработок аппаратуры перед запуском в серийное производство", - сообщили в РКС.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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