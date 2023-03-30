Япония намерена продвигать санкции против России и помощь Украине в рамках G7

Как заявил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, Группы семи не потерпит односторонних попыток изменить статус-кво силой в любой точке мира

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Япония в качестве председателя Группы семи (G7) будет настаивать на сохранении санкций против России и усилении помощи Украине. Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси, выступая в рамках "Саммита за демократию".

"Япония в качестве председателя G7 будет поддерживать единство "семерки" и других стран-единомышленников, а также продвигать жесткие санкции против России и мощную помощь Украине", - привел его слова в среду МИД страны.

"На предстоящей встрече глав МИД G7 в Каруидзаве (префектура Нагано) мы бы хотели направить миру четкий сигнал, что G7 не потерпит односторонних попыток изменить статус-кво силой в любой точке мира", - сказал он, повторив неоднократно отвергнутые Москвой утверждения о якобы имеющейся угрозе ядерным оружием.

Япония в этом году председательствует в G7 и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Лидеры стран G7 в ходе поездки в Хиросиму планируют совместно посетить музей атомных бомбардировок. Встреча глав МИД G7 в рамках японского председательства пройдет 16-18 апреля.

Первый "Саммит за демократию" был организован США в режиме видеоконференции в декабре 2021 года. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на мероприятии в первую очередь были представлены страны, следующие в фарватере политики Вашингтона, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с США хорошие отношения. Второй "Саммит за демократию" проходит 29-30 марта в виртуальном формате под председательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, Республики Корея и США.