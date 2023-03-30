В Рязани планируют построить новый военный госпиталь до ноября

Учреждение будет рассчитано на 150 мест

ТАСС, 29 марта. Министерство обороны планирует построить новый военный госпиталь на 150 мест в Рязани до ноября. На площадке ежедневно трудятся 275 человек, задействованы 24 единицы строительной техники, сообщил в среду губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Перед специалистами Военно-строительной компании (ВСК) стоит задача завершить все работы в максимально сжатые сроки и сдать современный медицинский комплекс под ключ до ноября 2023 года. На площадке строительства госпиталя в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани круглосуточно трудятся 275 человек и 24 единицы техники", - написал глава региона.

По словам Малкова, военные строители готовят фундаменты под будущие корпуса: монтируют арматурные каркасы, делают опалубку под колонны первого этажа и плиты перекрытий техподполья. "Новый медцентр на 150 мест (площадь застройки 11,8 тыс. кв. м) - это лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль (на 120 коек) и инфекционный корпус (на 30 мест), а также вспомогательные помещения. Комплекс оснастят самым передовым медицинским оборудованием", - добавил губернатор.

Здание, где сейчас располагается военный госпиталь в Рязани, является памятником архитектуры XIX века и нуждается в серьезной реконструкции. Ранее в правительстве региона ТАСС уточнили, что в ветхом состоянии находится как фасад, так и внутренняя отделка строения.