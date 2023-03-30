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ИноСМИ

В Индии нашли способ остановить "экспансионизм" России

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: © AP Photo / Kin Cheung

The Indian Express: конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в НАТО

Украинский конфликт вдохнул новую жизнь в НАТО, пишет The Indian Express. Ее лидеры призывают к решительной борьбе против России. По мнению автора, сейчас самое время для того, чтобы Запад преодолел "расовую вину" и начал "самым решительным образом" защищать свободу от авторитаризма и экспансионизма.

В мире трезвого анализа такие термины, как "утопический" и "академический", представляют собой скорее завуалированные оскорбления. "Академический" или "утопический" аргумент – это, по сути, практически неосуществимый аргумент, чрезвычайно далекий от материальной реальности. Термин "утопия" получил распространение благодаря книге Томаса Мора с тем же названием (написанной в 1516 году), в которой он описывает некое воображаемое место, где люди живут в состоянии абсолютного счастья, где нет частной собственности (если не считать рабов) и сформировалось государство всеобщего благоденствия. Позже европейские мыслители не раз представляли себе такое положение вещей, когда люди были совершенно свободны и равны – еще до того, как им пришлось подчиниться требованиям цивилизации. Однако в этих повествованиях зачастую опускается тот факт, что источником утопических фантазий философов в значительной мере служила материальная реальность жизни коренных народов Америки. То есть то, что в Европе казалось утопичным и фантастическим, было вполне обычным положением вещей на значительной части территорий Нового Света. Именно в таком ключе я и предлагаю рассматривать эту мою статью – как некую утопичную версию, которая представляет собой возможную альтернативу, основанную на нынешней реальности.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал европейские страны увеличить объемы военной поддержки Украины. Речь Сунака началась с утверждения, что Великобритания всегда будет на стороне свободы и демократии, и закончилась пугающим предостережением о том, что некто попытается разрушить тот порядок, который позволял сохранять мир и стабильность в течение 80 лет. Многие эксперты также отмечают, что украинский конфликт ознаменовал собой новую эру возрождения Запада после череды неудач во внешней политике. И в свете этих событий Западу необходимо наконец преодолеть свою колониальную/расовую вину и начать самым решительным образом защищать свободу в ее противостоянии крайним проявлениям авторитаризма и экспансионизма.

Украинский конфликт, безусловно, вдохнул новую жизнь в альянс НАТО, который казался шатким после передряг эпохи Трампа. Лидеры, газеты и телевидение активно призывают к решительной борьбе с путинской тиранией и авторитаризмом. И где-то под этой поверхностью бурлит новая волна моральной уверенности Запада относительно собственных либеральных ценностей. Все-таки первоначальный порыв, возникший после 1991 года, оказался верным: история подошла к концу, и Запад был на правильной стороне.

Подобно прозвучавшему в 1919 году призыву Вудро Вильсона к установлению либерального миропорядка, некоторые сейчас призывают Запад открыто транслировать эту уверенность в собственной правоте. Суть их аргумента состоит в том, что оборонительная и извиняющаяся манера поведения Запада способствовала подъему гораздо менее желательных альтернатив, таких как авторитарные Россия и Китай. Подъем этих государств позволил другим странам увидеть иную модель, которая в основе своей является нелиберальной и недемократической. Здесь я частично соглашусь – вопреки тому, что думают некоторые излишне рьяные критики "Пакс Американа", агрессивное поведение России на самом деле не является вызовом империализму. Здесь имеет место нечто иное.

Именно в этой точке наши мнения и расходятся. Либеральный прогноз о том, что Запад обязан безоговорочно принять либерализм – это такая позиция, в которой совершенно не учитываются исторические и структурные реалии. В данном случае я бы назвал либерализм абсолютно "утопичным" проектом – проектом, чьи создатели искренне верят, что внедрение идеалов личной свободы, правового равенства и свободы предпринимательства автоматически приводят к совершенствованию системы. В некотором смысле это действительно так. К примеру, многие жители Индии, включая меня, часто оказываются под весьма сильным впечатлением, когда отправляются на Запад ("Здесь так хорошо, безопасно и чисто – в отличие от нашей родной страны"). Нас восхищает то, что полицейские на Западе не берут взятки, что здесь людей оценивают по их "заслугам" и так далее.

Однако нам далеко не сразу приходит в голову, что для того, чтобы Запад был таким богатым, чистым и хорошим, остальному миру неизбежно нужно быть бедным, грязным и гнилым. Неограниченная свобода действий и предприимчивость Запада в обязательном порядке должны подкрепляться его масштабным контролем над ресурсами – экономическими, экологическими и политическими. Таким образом тот факт, что успех либерализма ограничивается лишь Западом (а в остальных странах либерализм терпит неудачу), – это не аномалия, а именно то, что позволяет ему держаться. По иронии, ничто не является более символичным проявлением этой реальности, чем пример России. Экономическое чудо и свободный рынок, которые либерализм принес в Россию, породили олигархию, которая спонсировала ее несвободу при режиме Путина. Если вы вдруг забыли, последний раз, когда Соединенные Штаты и Великобритания беззастенчиво насаждали свои высшие ценности, объектами их либерального "великодушия" оказались жители Ирака. Таким образом, царивший последние 80 лет "мир", который в своем выступлении прославлял Сунак, во многих частях Азии, Африки и Латинской Америки больше напоминал тишину морга.

В данный момент я не ставлю перед собой цели вести поверхностную полемику против либерализма (или либералов) или преуменьшать бессмысленность российской СВО. Я также не утверждаю, что либеральные идеи, такие как свобода и демократия, необходимо полностью отвергнуть только потому, что они "западные" (напротив). Я скорее пытаюсь предостеречь отприсущей нам склонности верить в неизбежность бинарного противопоставления – верить в то, что единственный способ обуздать экспансионизм России – это поддержать господство Запада. И снова я возвращаюсь к моему пониманию утопии – как возможной прогрессивной альтернативы, основанной на материальной реальности.

Некоторые могут сказать, что Индия уже это делает, беря на себя роль "вишвагуру" ("мирового гуру") и отстаивая идею о том, что весь мир – это одна семья. Однако все это в лучшем случае запоминающиеся слоганы, предназначенные исключительно для "внутреннего потребления", а в худшем – проявление высокомерной и бессодержательной позиции, которая соседствует с множеством исправительных учреждений и активными попытками заглушить оппозицию. Другие скажут, что Индии необходимо вернуться к движению "неприсоединения", но, хотя в этом движении действительно были прогрессивные и многообещающие черты, даже тогда мы не могли похвастаться полным отсутствием морального высокомерия. Мне кажется, что, даже пытаясь в подробностях представить себе нашу утопию, мы остаемся скованными рамками государства. Поэтому ветры любой жизнеспособной утопии будут дуть не из коридоров дипломатии (и не от разглагольствований какого-нибудь заслуженного академика), а с обычных улиц и из домов тех, кого никогда не привлекают к этим дискуссиям. Именно к ним мы должны повернуться лицом.

Амит Джулка (Amit Julka) – старший преподаватель кафедры международных отношений в Университете Ашока.

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