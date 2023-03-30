Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

Член ВГА Рогов: Украина готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления. Речь идет как о сухопутной операции, так и десантной, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов.

По его мнению, именно с этим был связан недавний визит Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевским властям часть Запорожской области, а также встреча там с командованием украинской группировки войск.

Рогов подчеркнул, что точками подготовки операции по форсированию Днепра являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а сухопутной – город Запорожье.

Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые сковывают украинские войска. При этом власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.