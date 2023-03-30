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Польша призвала ЕС ужесточить санкции против Белоруссии

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Bloomberg: Польша потребовала ужесточить санкции против Белоруссии после заявления Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести новые ограничения против Минска, сообщает Bloomberg. Такое предложение поступило после того, как Россия объявила о размещении в Белоруссии ядерного оружия.

Петр Сколимовский

Андра Тиму

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал членов Европейского союза ввести новые ограничения в отношении Белоруссии после того, как Владимир Путин объявил, что Россия разместит в стране ядерное оружие.

Премьер сказал, что ежедневно ведет переговоры с лидерами ЕС о “более жестком” пакете санкций в отношении восточного соседа Польши, но не стал вдаваться в подробности.

Правительство в Варшаве также рассматривает вопрос о том, “следует ли в рамках двусторонних отношений вводить санкции в отношении транспорта” из Белоруссии, заявил он журналистам во вторник во время брифинга со своим румынским коллегой Николае Чукэ в Бухаресте.

Чтобы наказать правительство в Минске за его участие в спецоперации России на Украине, ЕС заблокировал экспорт товаров и технологий, которые могли бы использоваться белорусскими военными. Меры также были направлены на граждан Белоруссии, помогающих России в военных действиях.

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Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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