Пережившие ядерные удары японцы осудили отправку снарядов с обедненным ураном Киеву

Национальная японская ассоциация "Нихон хиданкё" направила текст заявления с протестом в кабмин Японии, а также посольствам России, США, Великобритании, Франции и Германии

ТОКИО, 29 марта. /Корреспондент ТАСС Алексей Заврачаев/. Национальная японская ассоциация "Нихон хиданкё", которая объединяет различные организации "хибакуся" (людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС), выступила против планов Великобритании по отправке боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в секретариате организации.

"Выжившие после взрыва атомной бомбы решительно протестуют против этого. Мы направили текст нашего заявления с протестом в кабмин Японии, а также посольствам России, США, Великобритании, Франции и Германии", - рассказал собеседник агентства.

В "Нихон хиданкё" отметили, что "боеприпасы с обедненным ураном, которые также использовались в войне в Ираке, как известно, наносят различный вред человеческому организму, включая рождение детей-инвалидов". "Кроме того, из-за радиоактивных материалов, рассеиваемых при попадании в цель, загрязняется окружающая среда. Их не следует использовать в реальном бою", - заявили в ассоциации.

Вместе с тем организация выступила против любого размещения ядерного оружия в других странах, указав на планы РФ разместить тактическое ядерное вооружение в Белоруссии, а также на аналогичные действия США, которые они осуществили к настоящему времени в странах НАТО.

"Мы, "хибакуся", надеемся, что затянувшиеся боевые действия (на Украине - прим. ТАСС) закончатся как можно скорее. В этой связи усилия посредством диалога между соответствующими странами и их союзниками являются единственной мирной тактикой, которая может положить этому конец. В ядерной войне не бывает победителей. В войне не бывает победителей", - добавили в "Нихон хиданкё".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

О поставках снарядов

В опубликованном на прошлой неделе письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.