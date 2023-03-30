Politico: бывший госсекретарь США Помпео посетит Украину 3 апреля

По данным издания, это шанс для политика как возможного кандидата на президентских выборах в 2024 году продемонстрировать поддержку Украине и показать свою позицию, отличную от мнения других кандидатов

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Майк Помпео посетит 3 апреля Украину. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, визит - это шанс для Помпео, возможного кандидата на президентских выборах в 2024 году, продемонстрировать поддержку Украине и показать свою позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса. Как отмечает издание, пока неизвестно, встретится ли экс-госсекретарь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Десантис заявил, что "у США есть много жизненно важных национальных интересов", однако "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится". Против дальнейшей поддержки Украины и за скорейшее завершение конфликта выступил и Трамп.

Трамп заявил 15 ноября прошлого года о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Десантис еще не заявлял о своих президентских амбициях, однако возможность борьбы с ним за номинацию на пост главы государства ранее фактически признал Трамп. Среди других республиканцев, кто говорил о возможном участии в предвыборной кампании, бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, экс-вице-президент США Майк Пенс и Помпео.