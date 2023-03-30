AP: потеря Артемовска станет для Киева дорогостоящим политическим поражением

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае потери населенного пункта на него начнет давить Запад и уставшие жители Украины, призывая пойти на компромисс с Россией

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Потеря Украиной Артемовска (украинское название - Бахмут) станет для Киева скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим. Такой вывод сделало агентство Associated Press по итогам интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, текст которого оно распространило в среду.

В то время как некоторые западные военные аналитики не видят значительного стратегического значения в Артемовске, указало агентство, сам Зеленский утверждает, что любое поражение Киева на этом этапе может поставить под угрозу достигнутые с таким упорством начинания Украины. "Война, как пирог, состоящий из кусочков побед: маленькие победы, маленькие шаги, - сказал он. - Мы не можем терять шаги".

"Комментарии Зеленского - это признание того, что проигрыш в семимесячной битве за Бахмут станет скорее дорогостоящим политическим поражением, нежели тактическим", - пишет Associated Press.

В интервью украинский президент предупредил, что в случае потери населенного пункта на него начнет давить и Запад, и уставшие жители Украины, призывая пойти на компромисс с Россией.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За Артемовск идут ожесточенные бои. В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что нет никаких свидетельств того, что украинские войска собираются оставить Артемовск. При этом в Киеве утверждают, что оборона города будет усилена. Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.