RBSL приступила к производству ББМ "Боксер" для ВС Великобритании

ЦАМТО, 29 марта. Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 26 марта объявила о начале производства на предприятии в Телфорде ББМ "Боксер" для ВС Великобритании.

Предприятие приступило к работе по выпуску ключевых компонентов бронемашины.

Как заявлено, RBSL инвестировала 40 млн. фунтов стерлингов в участок площадью 29 акров, превратив его в предприятие мирового класса, позволяющее производить боевые машины нового поколения и предоставлять необходимое обслуживание в процессе эксплуатации. Создана лаборатория системной интеграции, которая будет поддерживать как ББМ "Боксер", так и основные боевые танки "Челленджер-3" СВ Великобритании на протяжении всего периода эксплуатации с обновлениями и модернизациями.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) от имени Министерства обороны Великобритании подписала с консорциумом Artec, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), контракт на поставку более 500 боевых бронированных машин "Боксер" с колесной формулой 8х8 в рамках программы оснащения британских Сухопутных войск боевыми машинами пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Стоимость соглашения составила 2,8 млрд. фунтов стерлингов (3,6 млрд. долл.).

Контракт предусматривал поставку ВС Великобритании 5 опытных образцов ББМ в четырех конфигурациях, включая бронетранспортер, санитарную машину, машину управления и специализированную машину, а также 523 серийных бронемашины, начального пакета поддержки и специальных "ролевых" комплектов. На начальном этапе опытные образцы ББМ будут изготовлены в Германии. Первый этап серийного производства также будет осуществляться на немецких предприятиях компаний Rheinmetall и KMW, где будут собраны 117 машин. Постепенно производство будет полностью перенесено в Великобританию.

Разработка британской версии "Боксер" началась в конце 2019 года. Большая часть серийных бронемашин будет произведена в Великобритании основными подрядчиками Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и WFEL при поддержке национальных субподрядчиков. Компании в равных долях выполнят изготовление корпусов бронемашин, их сборку, интеграцию оборудования и комплексные испытания готовой техники на предприятиях в Телфорде и Стокпорте.

В июне 2021 года Rheinmetall объявила о начавшейся на предприятии в Касселе (Германия) сварке первых листов стали для опытных образцов "Боксер" для ВС Великобритании. Как тогда было заявлено, сборка ББМ в Великобритании начнется в 2023 году.

В апреле 2022 года МО Великобритании объявило, что Сухопутным войскам страны дополнительно будут поставлены 100 ББМ "Боксер". Это увеличит общее количество приобретенных бронемашин до 623 ед. Стоимость дополнительных машин не раскрывается, поскольку составляет коммерческую тайну. Первые поставки ББМ "Боксер" ВС Великобритании запланированы на конец 2023 года.