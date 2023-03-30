ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

ЦАМТО, 29 марта. Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Те испытания, которые мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны", – сказал он на слушаниях в конгрессе.

Испытания проводились 13 марта, когда ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.

США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже состоят на вооружении.

В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении некоторые ограничения закона об оборонном производстве, напоминает агентство.