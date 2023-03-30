"Калашников" делает маскировочные сети для СВО

ЦАМТО, 29 марта. Концерн "Калашников" направляет материалы на тканевой основе, оставшиеся после пошива изделий военного назначения и снаряжения, на изготовление маскировочных сетей для нужд бойцов, участвующих в СВО.

Предприятие, таким образом, оказывает поддержку волонтерскому движению "Zащита18. Маскировочные сети. Удмуртия".

Ткани от "Калашникова" обладают повышенной прочностью, устойчивы к любым погодным условиям. Из их остатков получаются самые надежные маскировочные сети: они гораздо эффективнее скрывают позиции и военную технику за счет своего окраса, а благодаря прочности выдерживают 2-3 обстрела. Для сравнения, сети, купленные в интернет-магазинах, по информации волонтеров, не всегда переносят даже единственный обстрел.

Длина одной ижевской маскировочной сети – около 10 м. Для ее изготовления требуются 11 человек и четыре дня работы. Сейчас в Удмуртии над созданием маскировочных сетей для СВО трудятся более 500 волонтеров на 34 производственных точках.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".