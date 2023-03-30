"Ростех" рассказал о преимуществах ракеты "Изделие 305Э" перед зарубежными аналогами

Среди них мощная боевая часть, возможность корректировки полета ракеты, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета класса "воздух - поверхность" "Изделие 305Э" обладает преимуществами перед зарубежными аналогами. Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Там отметили, что за рубежом есть аналогичные ракеты. "У "Изделия 305Э" есть свои преимущества, благодаря которым ракета имеет высокий экспортный потенциал. В частности, мощная боевая часть, возможность корректировки полета ракеты", - уточнили в холдинге.

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" была принята на вооружение ВС России в 2021 году. Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Ракета разработана коломенским КБМ (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м, при этом она способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Ракетой оснащаются вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. Ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.