ВМС США планируют вновь открыть четыре ранее закрытых из-за сейсмоопасности сухих дока для ремонта подводных лодок

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Военно-морские силы США планируют вновь открыть четыре сухих дока для ремонта подводных лодок, находящиеся на верфях в штате Вашингтон. Об этом сообщает военно-аналитический журнал Defense News. Первый док начнет работать в апреле, второй — в мае, а третий планируется начать использовать в июне этого года.

Командование ВМС приостановило работу четвертого, пятого и шестого сухих доков на военно-морской верфи в Пьюджет-Саунд и сухой док на ремонтном объекте завода Trident в Бангоре в конце января этого года. Причиной была названа плохая готовность верфей даже к незначительным сейсмическим толчкам.

Во вторник на слушаниях в Конгрессе начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей сообщил, что самые масштабные работы по реконструкции дока проводятся на верфи в Бангоре, где обслуживаются и ремонтируются подлодки с баллистическими ракетами класса «Огайо». По его словам, завершиться они должны в июне этого года.

На военно-морской верфи в Пьюджет-Саунд, где ремонтируются и модернизируются авианосцы и ударные подводные лодки, работа проводится на участках сухих доков, рядом с которыми будут располагаться ядерные реакторы подводных лодок. По словам адмирала, реконструкция одного дока должна быть завершен в апреле, другого — в мае. Когда будет запущен четвертый док Гилдей не сообщил.

На проведение работ по усилению сейсмоустойчивости четырех доков ВМС запросили у Конгресса дополнительно 300 млн долларов сверх утвержденного бюджета.

Гилдей рассказал конгрессменам, что командование ВМС планирует провести обследование и других доков на северо-западе Тихого океана для устранения сейсмической уязвимости. Работы только начаты и говорить о сроках их проведения и необходимых для этого объемах финансирования пока рано, добавил адмирал.