Бельгийский исследовательский реактор испытывает топливо из низкообогащенного урана

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Три топливные сборки с низкообогащенным ураном (НОУ) успешно прошли испытания на бельгийском исследовательском реакторе BR2. Бельгийский центр ядерных исследований (SCK-CEN) планирует полностью перевести реактор с использования высокообогащенного урана (ВОУ) в 2026 году.
BR2 — один из трех действующих исследовательских реакторов бельгийского центра ядерных исследований в Моле, на северо-востоке Бельгии. BR-2, работающий с 1963 года, является одним из старейших исследовательских реакторов в Западной Европе. Реактор разрешено эксплуатировать до следующей периодической проверки безопасности в 2026 году, когда может быть принято решение о продлении эксплуатации ещё на 10 лет.
Бельгийский центр ядерных исследований разрабатывает совершенно новый тип НОУ-топлива в тесном сотрудничестве с США, стремясь обеспечить те же характеристики, что и ВОУ-топливо. В 2026 году планируется перевести реактор BR-2 с ВОУ на новый НОУ, если будет принято решение о продолжении эксплуатации.
— заявили в SCK-CEN.
В высокообогащенном уране можно расщепить почти все атомы. В низкообогащенном уране только один атом из пяти является делящимся.
Новое НОУ-топливо уже завершило несколько демонстрационных этапов. На первом этапе были испытаны небольшие образцы в умеренных условиях с ограничением мощности и глубины выгорания. На втором этапе полноразмерные отдельные топливные пластины подвергались воздействию более высокой мощности и более высокой степени выгорания. На третьем этапе эти топливные пластины были включены в состав будущих тепловыделяющих сборок и испытаны в реальных условиях.
На бельгийский BR2 приходится около четверти мирового производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Он также производит легированный кремний, который образует полупроводниковый материал, являющийся основным материалом для электронных компонентов.
Большинство исследовательских реакторов в мире были построены в 1960-х и 1970-х годах с использованием технологии, которая требовала ВОУ с уровнем обогащения до 98% для проведения экспериментов. Мишени ВОУ также использовались в производстве медицинских радиоизотопов. Однако такой ВОУ потенциально может быть использован для изготовления ядерного оружия и поэтому рассматривается как угроза его распространения. Большая часть этих исследований теперь может быть выполнена с использованием НОУ, из которых уран-235 составляет менее 20%. Правда, все заявления бельгийской стороны о том, что всё это ради безопасности и против распространения ЯО, весьма сомнительны хотя бы по той простой причине, что в Бельгии уже находится американское тактическое ядерное оружие.