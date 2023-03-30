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Военное обозрение

Бельгийский исследовательский реактор испытывает топливо из низкообогащенного урана

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Источник изображения: topwar.ru

Три топливные сборки с низкообогащенным ураном (НОУ) успешно прошли испытания на бельгийском исследовательском реакторе BR2. Бельгийский центр ядерных исследований (SCK-CEN) планирует полностью перевести реактор с использования высокообогащенного урана (ВОУ) в 2026 году.

BR2 — один из трех действующих исследовательских реакторов бельгийского центра ядерных исследований в Моле, на северо-востоке Бельгии. BR-2, работающий с 1963 года, является одним из старейших исследовательских реакторов в Западной Европе. Реактор разрешено эксплуатировать до следующей периодической проверки безопасности в 2026 году, когда может быть принято решение о продлении эксплуатации ещё на 10 лет.

Бельгийский центр ядерных исследований разрабатывает совершенно новый тип НОУ-топлива в тесном сотрудничестве с США, стремясь обеспечить те же характеристики, что и ВОУ-топливо. В 2026 году планируется перевести реактор BR-2 с ВОУ на новый НОУ, если будет принято решение о продолжении эксплуатации.

Удаление высокообогащенного урана из топлива помогает предотвратить возможное распространение этого материала, способствуя тем самым более безопасному миру. Ядерное топливо нельзя просто заменить за одну ночь. Переход на это топливо требует обширных испытаний и подготовки.

— заявили в SCK-CEN.

В высокообогащенном уране можно расщепить почти все атомы. В низкообогащенном уране только один атом из пяти является делящимся.

Новое НОУ-топливо уже завершило несколько демонстрационных этапов. На первом этапе были испытаны небольшие образцы в умеренных условиях с ограничением мощности и глубины выгорания. На втором этапе полноразмерные отдельные топливные пластины подвергались воздействию более высокой мощности и более высокой степени выгорания. На третьем этапе эти топливные пластины были включены в состав будущих тепловыделяющих сборок и испытаны в реальных условиях.

На бельгийский BR2 приходится около четверти мирового производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Он также производит легированный кремний, который образует полупроводниковый материал, являющийся основным материалом для электронных компонентов.

Большинство исследовательских реакторов в мире были построены в 1960-х и 1970-х годах с использованием технологии, которая требовала ВОУ с уровнем обогащения до 98% для проведения экспериментов. Мишени ВОУ также использовались в производстве медицинских радиоизотопов. Однако такой ВОУ потенциально может быть использован для изготовления ядерного оружия и поэтому рассматривается как угроза его распространения. Большая часть этих исследований теперь может быть выполнена с использованием НОУ, из которых уран-235 составляет менее 20%. Правда, все заявления бельгийской стороны о том, что всё это ради безопасности и против распространения ЯО, весьма сомнительны хотя бы по той простой причине, что в Бельгии уже находится американское тактическое ядерное оружие.

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Страны
Бельгия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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